Brasil propuso en un primer borrador triplicar los recursos para la adaptación climática

La presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) presentó este martes un primer borrador de texto en el que se plantea triplicar la financiación para acciones de adaptación y se menciona el desarrollo de “hojas de ruta” para superar los combustibles fósiles.

El documento, que sirve de base para las negociaciones que tendrán lugar a lo largo de la semana, propone, como una de las opciones, multiplicar por tres los recursos procedentes de “finanzas públicas” hacia 2030 o 2035 respecto a los niveles de 2025.

Esta es una de las principales demandas de la sociedad civil y de los países en desarrollo porque los proyectos de adaptación, aquellos que buscan amortiguar las consecuencias del cambio climático, han recibido históricamente menos recursos que los de mitigación, aquellos que atacan las causas.

Además, la referencia a las finanzas públicas es clave para las naciones en desarrollo, que quieren evitar financiación privada en forma de préstamos con intereses elevados.

En este rubro, los negociadores brasileños también proponen establecer un “programa de trabajo” de dos años para “deliberar” sobre la implementación de la meta de los 300.000 millones de dólares anuales a la que se comprometieron los países el año pasado y de la que los menos desarrollados se han quejado.

Por otro lado, el borrador aborda el nivel de ambición de los compromisos determinados a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), insuficiente para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5 grados centígrados que se estableció en el Acuerdo de París.

En ese sentido, el texto propone lanzar la llamada “Hoja de ruta de Belém hacia 1,5”, con el objetivo de lidiar con la “brecha de implementación” y la “ambición” de los NDC.

Sobre los combustibles fósiles, el documento retoma el compromiso establecido hace dos años de una transición para dejarlos atrás y va un poco más allá, al sugerir la creación de una mesa redonda de alto nivel para “apoyar” a los países a desarrollar “hojas de ruta” y así “superar progresivamente su dependencia” de los mismos.

La presidencia brasileña ha colocado el tema de la hoja de ruta en el centro de las negociaciones, aunque ha dicho que las discusiones están en un “momento inicial” y que no es posible anticipar resultados, ante la oposición de algunos países dependientes de los hidrocarburos.

Para otro de los asuntos polémicos que trata el borrador, las medidas unilaterales de comercio, se propone establecer una “plataforma” para “examinar” la naturaleza de estas acciones y su impacto sobre las naciones en desarrollo.

Este último tema hace referencia, principalmente, a las quejas en torno al Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, que impone tasas adicionales a las importaciones contaminantes.

Sin embargo, el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, rechazó tajantemente en la víspera que el asunto se discuta en el marco de una medida unilateral de comercio.

