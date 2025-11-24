Juan Sebastián Gómez encabezará lista de coalición entre Nuevo Liberalismo, Dignidad y MIRA
La representante Jennifer Pedraza será el número 100 en la lista.
Se dio por terminada la pelea en la coalición conformada por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira por quién será su cabeza de lista al Senado. Esto, luego de que sonaran los nombres del exministro Alejandro Gaviria y la representante Jennifer Pedraza.
Tras una reunión en la mañana de este lunes, se definió que la cabeza de lista para las legislativas del 2026 será el actual representante y primer vicepresidente de la Cámara Juan Sebastián Gómez.
En el encuentro estuvieron los principales líderes de los tres partidos, entre ellos Carlos Guevara, de Mira; Jorge Robledo, de Dignidad y Compromiso; y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. La decisión, de hecho, se tomó por unanimidad.
La representante Jennifer Pedraza, por su parte, ocupará el puesto número 100 en la lista; mientras que su jefe político, el exsenador Jorge Enrique Robledo, ocupará el puesto número 10.
Y el exministro Alejandro Gaviria desistió definitivamente de integrar esa coalición, luego de que Galán le ofreciera ese lugar a Mauricio Gaona, quien finalmente no aceptó.
