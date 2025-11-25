Francia despidió a una popular pareja de pandas que irán de regreso a China

Los osos panda Huan Huan y Yuan Zi siendo trasladados a China desde Francia. Foto: Mustafa Yalçn/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Una popular pareja de pandas de un zoológico en el centro de Francia puso este martes rumbo a China a raíz de una insuficiencia renal diagnosticada a la hembra, tras una despedida final con cientos de personas.

Huan Huan y su pareja Yuan Zi llegaron al zoológico de Beauval en 2012 como parte del programa de “diplomacia del panda” de China, que envía a estos mamíferos blancos y negros por todo el mundo.

Los pandas, ambos de 17 años, debían permanecer en Francia hasta enero de 2027, pero regresan finalmente a China para pasar su jubilación en el santuario de pandas de Chengdu.

Este martes, el avión que debe trasladarlos a China despegó desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle, constataron periodistas de AFP, dejando atrás a algunos devotos seguidores.

Más de 200 personas desafiaron un domingo frío y lluvioso para decir “buen viaje”, incluyendo a una pareja vestida de pies a cabeza con ropa temática de pandas, quienes afirmaron haber visitado a los osos “más de mil veces” desde su llegada en 2012.

Patrice Colombel, un técnico en electrónica, y su esposa Véronique, una asistente administrativa en una escuela secundaria, aseguraron a AFP que no querían perderse la oportunidad de decirles adiós.

“Son los primeros pandas que hemos conocido. Queríamos estar aquí para despedirnos de ellos”, dijo la pareja a AFP.

Huan Huan y Yuan Zi tuvieron tres crías en Francia, los primeros pandas en hacerlo en el país, y se convirtieron en las principales atracciones del zoológico de Beauval en Saint-Aignan-sur-Cher, que recibió a unos dos millones de visitantes en 2023.

La decisión de enviarlos de regreso a China se tomó después de que a Huan Huan se le diagnosticara una enfermedad renal crónica, una condición común en osos de su edad, según el director del zoológico Rodolphe Delord.

Aunque el traslado se realiza con un poco de “tristeza”, los gemelos nacidos en 2021 deben permanecer en Beauval por ahora y Delord espera extender la colaboración del zoológico con China más allá de 2027.

El mayor de las crías, Yuan Meng, dejó Francia rumbo a China en 2023.

“Tranquilos amigos franceses, nuevos pandas gigantes llegarán en el futuro”, declaró el encargado de negocios de la embajada de China en París, Chen Dong, en el aeropuerto.

El panda gigante pasó el año pasado de estar “en peligro” a “vulnerable” en la lista global de especies en riesgo de extinción.

En el marco de su “diplomacia del panda”, Pekín presta algunos de estos raros animales para reforzar sus relaciones con ciertos países. Fuera de China, solo una veintena de parques zoológicos cuentan con ejemplares de este animal.

Escuche W Radio en vivo aquí: