Gracias a la disminución en la ocupación general de camas UCI de 94,14 % el 18 de enero, al 74.4 % el 4 de febrero de 2021, el sistema hospitalario de Bogotá pasa de alerta roja a naranja.

No obstante, se mantiene la suspensión de los procedimientos quirúrgicos no urgentes de mediana y alta complejidad y se permiten las cirugías prioritarias y aquellas de baja complejidad que no requieran Unidad de Cuidados Intensivos en su posoperatorio inmediato.

Las clínicas y hospitales deben seguir realizando el reporte diario de ocupación de camas UCI, garantizar las medidas de bioseguridad para todo su personal, supervisar la correcta higiene de manos, indagar al paciente para establecer posibles signos y síntomas relacionados al COVID-19, continuar con las medidas de identificación, detección y diagnóstico de posibles casos positivos del virus en los servicios de urgencias.