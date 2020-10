Líder indígena habría sido retenido en zona rural del municipio de Puerto Libertador

Desde la Red de Derechos Humanos del sur de Córdoba, se informó que el líder indígena del Resguardo Quebrada Cañaveral Emberá Katío del San Jorge, Aurelio Jumi Jarupia, no fue asesinado, pero sí fue retenido por desconocidos armados en zona rural del municipio de Puerto Libertador. En el lugar de los hechos se habrían registrado algunos disparos lo cual hizo que se establecieran versiones confusas sobre lo ocurrido.

“La comunidad al escuchar unos disparos informó de su posible asesinato, estos hechos ocurrieron en la vereda Ibudó - tres playitas del corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba. Aurelio, reconocido líder de esa comunidad, vocero de la colectividad para el Consejo de Paz y Derechos Humanos departamental y la Mesa de Garantías para líderes-as y defensores-as de Córdoba, se encuentra con vida”, se establece en el comunicado de la Red de Derechos Humanos.

Los hechos se habrían registrado en horas de la mañana de este 20 de octubre, por lo que las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad.

“Consultadas diversas fuentes cercanas al punto donde se presumía había ocurrido el asesinato ubicado en la vereda Tres Playitas del corregimiento de Juan José, se ha podido establecer con un alto nivel de certeza que Aurelio Jumi Jarupia, se encuentra ileso”, dijo el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez.

“Si bien un grupo armado organizado no identificado por los miembros de esa comunidad ingresó buscando a otro indígena del cual no tenemos aún establecida su identificado y al que le habrían hecho disparos con la intención de acabar con su vida; y que en esa conclusión el señor Aurelio Jumi Jarupia, quien regresaba de hacer algunas vueltas en otro paraje se vio envuelto en esa situación, pero él logró ponerse a salvo en ese atentado que no iba dirigido a él sino en contra de esa otra persona”, agregó el funcionario.

Sobre el caso del otro indígena, el funcionario manifestó que se desconoce si fue o no asesinado.

Finalmente, desde la Red de Derechos Humanos del sur de Córdoba se indicó que “complace que este hecho no se haya perpetrado y que nuestro compañero se encuentre con vida, también exhortamos para que los entes judiciales hagan la respectiva investigación de este hecho tan lamentable por el que pasó Aurelio Jumi Jarupia”.

En medio de la confusa situación, desde la Defensoría del Pueblo también se instó a las autoridades a hacer efectivas las medidas de seguridad para el resguardo Emberá Katío.

En Córdoba, actualmente, cerca de 33 líderes indígenas cuentan con esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección-UNP, tras denunciar intimidaciones en su contra. En lo que va corrido del año, un líder indígena ha sido asesinado en esta sección del país.