SOS en Barichara, si no llueve no habría agua para Semana Santa

La situación en el pueblito más lindo de Colombia es muy crítica, ya que ad portas de iniciar Semana santa, Barichara no tiene agua y se espera la llegada de aproximadamente 20 mil turistas en esa época.

Alfonso Rodríguez, alcalde del municipio, explicó que si en los próximos días no llueve, se quedarán sin el líquido, situación que dificultará al atender a los turistas, ya que solo se podría por medio de carro tanques.

"En este momento tenemos seca la represa del alto de Aratoca, y nos queda muy poca capacidad en la represa de Villanueva, se hace racionamiento muy fuerte, ¿Qué hacemos? con carrotanques traer agua a los hoteles y familias, ya , vale la pena que el Gobierno Nacional no eche una miradita, si no nos llueve por el Alto de Aratoca, no vamos a tener agua por estos días, necesitamos que llegue allá, por allá no ha llovido", dijo el mandatario.

Es tan crítica la situación que en esta temporada llega agua dos horas y media por día de por medio a los habitantes de Barichara.

El municipio que queda a casi tres horas de Bucaramanga tiene un grave problema con el suministro de este líquido, pues , actualmente las soluciones inmediatas son las represas de Aratoca y Villanueva.

Sin embargo, hay un elefante blanco que es la Ptar del municipio que tuvo fallas estructurales en el 2018 y está en un litigio jurídico, tras ser entregada en el 2015 y dejar de funcionar a los 3 años.

Otra opción que había para Barichara, era por medio de la Esant, que pretendía dar agua potable de la quebrada Chibiriquí, pero, la comunidad de Galán se opuso y esa solución se cayó.