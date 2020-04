‘The Other Side’, el nuevo remix de Ovy On The Drums junto a SZA y Justin Timberlake

Ovy on the Drums estrenó el remix de ‘The Other Side’, canción original de la película ‘Trolls World Tour’ de Dreamworks, junto a Justin Timberlake y SZA. Esta fue estrenada vía streaming debido a la situación que se vive por la pandemia del coronavirus.

“Esto muy feliz. Es un sueño hecho realidad y creo que estoy recogiendo los frutos de tanta siembra. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy ahora, y sé que me falta mucho, pero estoy muy feliz y motivado”, expresó Ovy on the Drums.

El colombiano que alcanzó su reconocimiento internacional luego de sumarse a la realización de ‘Tusa’, canción interpretada por Karol G y Nicki Minaj, sigue sumando éxitos musicales con cada una de sus colaboraciones con grandes exponentes en la industria.

“Tusa es la canción más importante, hasta ahorita, de toda mi carrera en la música. Siempre lo voy a decir, nunca supimos que tuvimos en nuestras manos hasta el día que salió. La canción estuvo guardada por más de 7 meses hasta que a Karol le gustó y la grabó”, recordó el productor colombiano.

Es así como su última canción con la argentina Tini, ‘Ya no me llames’, ha superado los 18 millones de reproducciones en el canal oficial de YouTube, posicionándose como uno de los favoritos en listas de popularidad.

Con solo 29 años ha logrado trabajar con figuras como Bad Bunny, Karol G, Nicki Minaj, Mike Bahía, Piso 21, Mau y Ricky, Paulo Londra, Anuel, 6ix9ine, entre muchos otros.

