“Militarmente no significa nada”: Ariel Ávila sobre captura de alias ‘Mono Luis’

En diálogo con W Fin de Semana, Ariel Ávila, senador del partido Verde, habló sobre los recientes ataques en Cali y Antioquia que han atemorizado a todo el país y también se refirió a la captura del hermano de Iván Mordisco.

“Yo había dicho que los años preelectorales iban a ser muy duros, y lamentablemente no me equivoqué”, dijo.

Según Ávila, ha habido un fracaso en la política de seguridad, “a Duque le fue muy mal, le ha ido muy mal a Petro se han fortalecido este tipo de grupos armados y estamos viviendo este año preelectoral”.

Sin embargo, fue enfático en mencionar que “no hay soluciones milagrosas, hay cosas por hacer, vamos atener todavía un año en materia de seguridad”.

El senador señaló que “el actual Gobierno no tiene una política de seguridad clara (...) para combatir el terrorismo toca es con inteligencia, acá hay una necesidad de organizar el sistema de inteligencia de las fuerzas militares, es algo que tiene que hacer el Gobierno Nacional. Ya nos dimos cuenta que no está funcionando”.

De este modo, destacó que “la paz total fracasó” e incluso dijo que “viene un periodo de confrontación”.

Captura del hermano de Iván Mordisco

Sobre la captura de alias ‘Mono Luis’, hermano de ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias, dijo que este “es un golpe moral a la familia de este señor Mordisco”, pero aclaró que “militarmente no significa nada, es más un golpe de opinión, eso no tiene ningún efecto”.

Finalmente, detalló que cree que “Mordisco va a caer de aquí en un año, pero eso no solucionara el tema de la seguridad”.