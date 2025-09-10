Comandante general de las FF.MM. de Colombia y director de Policía visitan Washington: esto se sabe
Estos son los detalles de la visita en la que también estará el embajador Daniel García-Peña.
Esta semana, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Almirante Francisco Cubides, junto con el director general de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana, se encuentran en Washington para una serie de reuniones con legisladores (tanto del partido demócrata como republicano) y autoridades estadounidenses, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa. Relación que es clave para los dos países.
Este 9 de septiembre, la delegación sostuvo encuentros con el Representante Gary J. Palmer, del Partido Republicano, y el Representante Brad S. Schneider, del Partido Demócrata.
Hoy, 10 de septiembre, los oficiales dictan una conferencia a los alumnos del Colegio Interamericano de Defensa y, más tarde, se reunirán con el Representante Ryan E. Mackenzie, del Partido Republicano, y el Representante Gregory J. Landsman, del Partido Demócrata hasta donde pudo conocer W Radio los detalles de la agenda.
Por su parte, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, viaja a Estados Unidos para adelantar también una agenda de alto nivel.
El director de la Policía se reunirá con el director de la DEA, Terrence Cole, así como con el señor Cristopher Landberg, secretario Adjunto de Estado de INL.
También se reunirá con el Ricardo Mayoral, director Adjunto de Operaciones Internacionales de Homeland Security Investigations- HSI/ DHS, y con Michael Jensen, director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
