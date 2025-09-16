¿Cómo tratar dermatitis atópica?: 6 consejos NO relacionados con aplicación de productos en la piel

La dermatitis atópica es un proceso crónico de inflamación del tejido de la piel, esta puede iniciar desde el primer año de vida, aunque se manifiesta en sus primeras veces entre los primeros 5 años, las causas que lo desencadenan no solo son genéticos.

Quienes padecen de dermatitis atópica corren riesgo de tener alergias alimentarias, rinitis alérgica y asma.

Puede existir esta afectación por una mutación genética de una proteína llamada filigrana, otras de las razones puede ser una microbiota alterada, intestinal o de la piel. Ya en casos de adultos, puede ser por el estilo de vida, estrés, sueño, contaminación, una dieta inflamatoria, y si aparecen en la adultez pueden ser brotes que han reaparecido.

¿La dermatitis es igual a una alergia?

No, son diferentes, pues una alergia es la reacción inflamatoria del cuerpo exagerada al ingreso de una sustancia, la cual no tolera o alérgenos. La dermatitis al ser un padecimiento crónico es mucho más sensible y tiene una debilidad específicamente con el agua.

¿Cuáles son los síntomas de la dermatitis?

La dermatitis es una manifestación de una patología interna. Algunas formas de que esta enfermedad se manifieste es:

Rasquiña excesiva en ciertas partes del cuerpo

Placas grandes descamativas en la piel.

Ampollas

Formación de costras

Caspa

Engrosamiento de la piel

¿Cuándo se debe consultar a un médico por la dermatitis?

Se debe consultar un médico en caso de que las molestias sean tan severas que afecten interfiriendo con el sueño y actividades cotidianas, si se presenta dolor en la piel, infección en la piel.

Complicaciones relacionadas con la dermatitis

Al ser una enfermedad tan sensible con la piel, es propensa a adquirir infecciones de la piel causadas por bacterias, hongos o virus que puede generar fiebre, enrojecimiento, dolor, además de signos en la piel cómo rayas nuevas, pus o costras amarillentas.

Otras complicaciones menos riesgosas pueden ser las cicatrices por las heridas en la piel, además de los efectos secundarios por el uso de medicamentos tópicos.

Tratamiento de la dermatitis

Al ser una expresión de una patología interna, se recomienda que con el fin de mejorar la microbiota, los cabios de hábitos pueden mejorar la afectación:

Cambiar horarios del sueño

No llevar una alimentación inflamatoria

Cuidar el manejo del estrés

Duchas cortas de agua tibia

Cremas emolientes para calmar la picazón .

Uso de ropa de algodón

Evitar bañarse con productos que contengan alcohol y/o aromatizantes

Al ser una enfermedad crónica, no tiene una cura por lo que se puede manejar por medio de tratamientos evitando la irritación, cuando se presenta en niños puede haber épocas de reagudización por lo que suele ser difícil de manejar.

En adultos como en niños, puede presentarse en varias partes del cuerpo, las manos suelen verse particularmente afectadas al estar en contacto con diferentes sustancias no porque estas generen la enfermedad sino porque la ‘activan’ de cierta forma por eso se recomienda no tener contacto con detergentes con muchos químicos o productos de limpieza.

