Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031 tras superar la candidatura conjunta de las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói, informó el viernes 10 de octubre, Panam Sports, encargada de organizar las justas.

Los “comités olímpicos” americanos se decantaron por la capital de Paraguay, anunció el chileno Neven Ilic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), durante una asamblea extraordinaria de la entidad en Santiago de Chile.

La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos de 2027, los próximos a celebrarse, pero perdió por un puñado de votos ante Lima.

Asunción esta vez se midió con la dupla de ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói, a la que venció por 28 votos contra 24.

En la votación participaron 40 Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales 12 tenían un voto extra por haber sido sedes previamente.

Los representantes de cada candidatura tuvieron 40 minutos para exponer sus propuestas ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports.

Asunción anunció una inversión de casi 390 millones de dólares, mientras que Rio-Niterói ofreció 667 millones de dólares.

“Queremos romper con el paradigma y mostrar que países pequeños en tamaño pueden organizar eventos de gran magnitud, con excelencia, planificación y visión”, dijo en su presentación el presidente del Comité Olímpico de Paraguay, Camilo Pérez López.

Los más recientes Juegos Panamericanos se celebraron en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023.

Participaron 6.900 deportistas que pugnaron en 40 deportes y 59 disciplinas.

Estados Unidos se ha impuesto en la tabla de medallería en 17 de las 19 ediciones disputadas hasta el momento.

