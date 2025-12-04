Mujer con audífono para la perdida de audición, imagen de referencia - Getty Images

‘Soy una sorda que oye’: María Antonia Jaramillo y su iniciativa contra la discapacidad auditiva

María Antonia Jaramillo, creadora de contenido y de la iniciativa ‘Soy una sorda que oye’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre la concientización de la discapacidad auditiva y compartir su testimonio de resiliencia.

Jaramillo comenzó explicando que su proyecto busca generar empatía e inclusión, invitando a la sociedad a ver las enfermedades y discapacidades como una totalidad que va más allá de la parte médica. La iniciativa nace de un proceso emocional con el objetivo de educar sobre una condición que en muchas ocasiones es incomprendida para nuestra sociedad.

Más allá de su activismo, María Antonia profundizó en su trayectoria personal, recordando que no nació sorda, sino que fue perdiendo la audición progresivamente desde los ocho años debido a una hipoacusia neurosensorial bilateral. Fue solo hasta los 26 años, gracias a los implantes cocleares, que pudo “regresar al maravilloso mundo de los sonidos”.

La activista confesó que durante muchos años vivió en la negación, evitando usar audífonos por pena. Sin embargo, transformó esa dificultad en su bandera, destacando la fuerte conexión entre la salud auditiva y la salud mental, advirtiendo que el aislamiento por falta de audición suele llevar a la depresión.

Su vida y su proyecto dieron un giro inesperado cuando, apenas 15 días después de decidir dedicarse de lleno a esta causa, su hijo Salomón fue diagnosticado con leucemia infantil.

Jaramillo compartió cómo este reto expandió su misión hacia “resignificar el cáncer infantil”, enfocándose no solo en los pacientes, sino también en los cuidadores, quienes a menudo deben pausar sus vidas y sus trabajos para sostener a sus familiares.

Jaramillo también hizo un llamado a la solidaridad para apoyar su campaña navideña actual, que busca cumplir sueños a niños del pabellón de oncología y brindar soporte a las familias, recordando que “al cuidador hay que consentirlo y soportarlo para esta dura prueba”.

Escuche la entrevista completa aquí:

