Partidos Eliminatorias última fecha: Así va tabla de posiciones Sudamericana rumbo al Mundial 2026

Este martes, 9 de septiembre, se disputa la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, fecha en la que Venezuela y Bolivia definirán cuál se queda con el cupo de repechaje.

Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay son las seis selecciones Conmebol que clasificaron de manera directa a la Copa del Mundo.

Por su parte, Chile y Perú quedaron eliminadas del torneo internacional luego de una seguidilla de malos resultados durante toda la clasificatoria.

¿Cómo está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

¿Cómo se juega la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas?

Ecuador vs. Argentina: 6:00 de la tarde, hora colombiana

Chile vs. Uruguay: 6:30 de la tarde, hora colombiana

Bolivia vs. Brasil: 6:00 de la tarde, hora colombiana

Venezuela vs. Colombia: 6:00 de la tarde, hora colombiana

Perú vs. Paraguay: 6:00 de la tarde, hora colombiana

¿Cuándo y dónde será el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

La Fifa tomó la decisión de que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

Aunque no se han definido las cabezas de serie, se sabe que Estados Unidos (D1) , Canadá (B1) y México (A1) estarán en el bombo 1, pues son sede del Mundial.

Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.