Hernán Andrade ve inviable la candidatura presidencial de Efraín Cepeda por el Partido Conservador

Hernán Andrade y Efraín Cepeda. Fotos: (Colprensa - Luisa González) / (Colprensa - Catalina Olaya)

Hernán Andrade, expresidente del Senado de la República, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su apoyo a Abelardo de la Esperilla como candidato a la Presidencia, pero también sobre su relación con Efraín Cepeda y el Partido Conservador.

Escuche la entrevista completa con Hernán Andrade aquí:

