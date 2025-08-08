15 personas son arrestadas en manifestación de apoyo a retenidos por el ICE en Nueva York

Agentes de la policía de Nueva York detienen a manifestantes por bloquear la carretera frente al 26 de Federal Plaza durante una manifestación contra el ICE en Nueva York, Estados Unidos, 8 de agosto de 2025. (Foto de Mostafa Bassim/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Un total de quince personas fueron arrestadas este viernes en Nueva York durante una protesta que exigía al Servicio de Inmigración (ICE) el cese de las detenciones de inmigrantes en su sede del edificio federal en Manhattan, donde, según denuncias de activistas, son mantenidos en condiciones inhumanas.

Aseguran que los inmigrantes detenidos en el piso 10 del edificio, al que se ha negado acceso a congresistas, se encuentran hacinados y carecen de camas, duchas, atención médica y acceso a representación legal.

Aunque las autoridades insisten en que el lugar funciona únicamente como un “centro de procesamiento”, defensores de los inmigrantes denuncian que estas personas están “desaparecidas” dentro del edificio, identificado como el 26 Federal Plaza, que también alberga el tribunal de inmigración.

Una delegación de líderes religiosos intentó ingresar al edificio para entregar una carta exigiendo acceso a los detenidos, pero, al igual que ocurre con congresistas, se les negó el acceso.

En respuesta, 15 manifestantes se sentaron bloqueando la calle frente al edificio, en un acto de desobediencia civil, y mientras eran arrestados gritaban: “¡Sin odio, sin miedo, ICE no es bienvenido aquí!”, y “¡Suéltenlos!”, en referencia a los inmigrantes en el piso 10.

“Nueva York es una ciudad de inmigrantes, pero ahora mismo, el 26 de Federal Plaza es un escenario de crueldad y anarquía. Hemos sido testigos de arrestos ilegales, detenciones inhumanas y la negación de derechos básicos por parte del ICE. Esto no es justicia; esto es abuso”, dijo Renata Pumarol, portavoz de la manifestación, en la que participaron activistas y líderes religiosos.

“No dejaremos de luchar hasta que todos los detenidos sean libres y esta prisión en la sombra sea cerrada”, afirmó.

