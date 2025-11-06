Exintegrantes del M-19 que ahora son políticos en Colombia: ¿Qué cargo ocupan?

Tras la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República el 7 de agosto de 2022, varios antiguos miembros de la extinta guerrilla del M-19 entraron a formar parte del Gobierno.

Cabe recordar que el presidente Petro fue militante del M-19 en 1978.

En febrero de 2025, en medio de un discurso, el presidente defendió el uso de la bandera del M-19 diciendo lo siguiente:

“Esa banderita que allá está atrás y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué, tiene esos tres colores (azul, blanco y rojo). Esos tres colores no son de un movimiento terrorista, tiene otro significado”(…) ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz y ese rojo con que termina significa el color liberal”.

¿Qué exintegrantes del M-19 están o estuvieron en el Gobierno?

A continuación, le contamos qué antiguos miembros del M-19 hacen o hicieron parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro:

Otty Patiño

El 6 de diciembre del 2023, Jose Otty Patiño Hormanza fue nombrado como alto comisionado para la paz, cargo con el que se ha enfocado en alcanzar buen rumbo en las negociaciones con el ELN.

Vera Grabe

Fue nombrada como jefe negociadora del Gobierno con el ELN y al igual que Patiño, su papel en el Gobierno es alcanzar la paz con el Ejército de Liberación Nacional.

René Guarín Cortés

El 1 de agosto del 2023, René Guarín Cortés fue nombrado jefe de la oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Germán Avila

El actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo parte del M-19 en la década de 1970, en dicha época estableció relación con el presidente Petro.

Augusto Rodríguez

El actual director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, ha estado en el cargo desde los comienzos del Gobierno de Gustavo Petro.

Además de ellos, personajes como Carlos Ramón González y Manuel Casanova, también estuvieron el Gobierno Petro: el primero se encuentra condenado por el desfalco de la UNGRD y prófugo de la justicia, mientras que el otro salió de su puesto en el Ejecutivo.

